نابل: حجز 22 طنا من السكر و3600 لتر من الزيت النباتي المدعم لدى أحد تجار الجملة بالهوارية

تمكّن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل، امس الثلاثاء، من حجز 22 طنا من السكر و3600 لتر من الزيت النباتي المدعم لدى أحد تجار الجملة بالهوارية، وفق ما أفاد به ، اليوم الأربعاء، المدير الجهوي للتجارة سمير الخلفاوي.وأبرز المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، ان هذه العملية تندرج في إطار أعمال المراقبة الهادفة إلى التصدي للمضاربة والاحتكار وعمليات البيع خارج مسالك التوزيع القانونية وخاصة المنتوجات التي تشهد ضغوطات على مستوى التزود خلال الفترة الاخيرة.وأشار إلى أن مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بنابل تمكنت، منذ انطلاق حملة مراقبة مسالك توزيع مادة السكر المدعم مطلع شهر جويلية الجاري وإلى حدود أمس الثلاثاء، من حجز 33 طنا من السكر المدعّم وذلك بهدف التصدي للاحتكار للمواد الأساسية التي تشهد نقصا على مستوى التزويد وإشكاليات التوزيع لدى تجار التفصيل وشركات الجملة.