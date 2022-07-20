وزير التعليم العالي: السنة الجامعية المقبلة ستشهد انطلاق أول مدرسة وطنية للمهندسين تدرس باللغة الإنجليزية بمنوبة

..





تشهد السنة الجامعية المقبلة 2022-2023 انطلاق المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف وأول مدرسة وطنية للمهندسين تدرس باللغة الإنجليزية بمنوبة تؤمن مسارين علميين يستجيبان لمعيار الأفق التشغيلية وفق ما أفاد به لاليوم الأربعاء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير.وقال وزير التعليم العالي خلال إشرافه على افتتاح الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي لسنة 2022 بمدينة العلوم بتونس، إن عدد الناجحين في امتحان بكالوريا 2022 بلغ 67585، وذلك بزيادة بحوالي 13 بالمائة عن التوقعات التي كانت مرتقبة بالنسبة لهذا العام الدراسي، مؤكدا أن الوزارة ستوفر هذه السنة لكل متحصل على شهادة باكالوريا مشارك في عملية التوجيه الجامعي، مقعدا بالجامعة التونسية.وبين أن هذه التظاهرة ستساعد التلاميذ المتحصلين على الباكالوريا، على حسن اختيار التوجيه الجامعي من خلال تأمين القائمين على هذه التظاهرة عددا من المحاضرات حول عروض التكوين وآفاقها المهنية واللقاءات المباشرة مع الناجحين الجدد في هذا الامتحان ومستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بالإضافة إلى تمكينهم من فرصة زيارة معرض الجامعات والخدمات الجامعية.وأشار بوكثير إلى أن دورة المتفوقين شهدت هذه السنة فتح باب الترشح لثلاثة أنواع بكالوريا إضافية للدراسة بألمانيا وهي علوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف والرياضة بالإضافة إلى تنفيل المتحصلين على المراتب الأولى حسب المعدل على المستوى الوطني في البكالوريا التونسية في كل الشعب ب7 بالمائة من مجموع النقاط.وتنطلق فترة تعمير بطاقات الاختيار بالنسبة للدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي بداية من 22 إلى 26 جويلية الجاري ويتم الإعلان عن نتائجها يوم 1 أوت القادم فيما تتواصل الدورة النهائية من 1 إلى 3 أوت القادم على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 6 أوت المقبل.ويشار إلى أن الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي لسنة 2022 انطلقت اليوم لتتواصل إلى غاية 22 جويلية الجاري لفائدة الناجحين في امتحان الباكالوريا، وتتضمن معرضا للجامعات والخدمات الجامعية وعروض التعليم العالي العسكري والتكوين المهني فضلا عن جملة من المحاضرات والمداخلات حول عروض التكوين حسب المجالات وسبل النجاح والاختيار الموفق لأجل مستقبل مهني مميز.