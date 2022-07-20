قفصة: القبول الوقتي لقسم الجراحة العامة بالمستشفى المحلي في معتمدية السند

أكّد كاهية مدير المصالح المشتركة بالادارة الجهوية للصحة بقفصة ناجي العبيدي انه تم مؤخرا القبول الوقتي لمشروع بناء قسم الجراحة العامة بالمستشفى المحلي في معتمدية السند، والذي بلغت كلفة إنجازه 800 الف دينار.وأضاف ناجي العبيدي في تصريح لـ(وات)، أن عناصر المشروع تتمثّل في جناحين للجراحة العامة الأوّل للرجال والثاني للنساء وذلك بطاقة استيعاب 14 سريرا، مشيرا كذلك إلى أنّه وقع تركيز مصعيدين لنقل المرضى وذلك بكلفة 200 الف دينار.وأضاف العبيدي أن الادارة الجهوية للصحة في قفصة ستعلن خلال الايام القليلة القادمة طلب العروض لبناء سور ومدخل لهذا المستشفى وذلك بقيمة مالية تقدر ب200 الف دينار، ومن المنتظر ان تنطلق الأشغال فعليا خلال شهر أوت القادم.وافاد العبيدي انه تم الانتهاء من إعداد كراسات الشروط الخاصة بتركيز شبكة السوائل الطبية(الاوكسيجين والازوت والشفط الطبي) والتجهيزات الطبية الثابتة لقاعات العمليات والتي تضمّ 3 قاعات بنفس المستشفى وتقدر كلفة إنجازه هذا القسط بحوالي 1 مليون دينار.من جانب آخر لفت إلى أن المبنى الجديد للمستشفى المحلي بمعتمدية بلخير دخل حيّز الاستغلال خلال شهر جوان الفائت بعد انتهاء أشغال البناء وتجهيزه بالتجهيزات الطبية اللازمة وشبكة السوائل وقدرت كلفة المشروع الجملية ب1 مليون دينار.