بودن تلتقي السفير البلجيكي بتونس بمناسبة انتهاء مهامه


Publié le Mercredi 20 Juillet 2022 - 15:47قراءة: 0 د, 28 ث
      
التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، سفير بلجيكيا بتونس "كريستوف دو باسومبيار"، بمناسبة انتهاء مهامه بتونس.


وأثنت بودن، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة، على مجهودات السفير البلجيكي في تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، خاصة خلال فترة جائحة كوفيد-19 ، وعلى المساعدات التي قدمتها بلجيكيا لتونس، داعية إلى مزيد توثيق علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات.

من جانبه، أشاد السفير البلجيكي بالتعاون المثمر بين بلجيكيا وتونس، في المجالات العسكرية والقضائية والثقافية والسياحية، وخاصة في مجال الفلاحة، معبّرا عن استعداد بلاده لمواصلة دعم تونس كشريك استراتيجي لها وللاتحاد الاوروبي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250086



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 20 جويلية 2022 | 21 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:21 19:38 16:16 12:33 05:15 03:30
Babnet
34°
Babnet37°Babnet% 35:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
7.35 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2636°-2636°-2737°-2637°-27
  • Avoirs en devises
    23839,1

  • (19 juil)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,21932 DT        1$ =3,17013 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 juil)   943,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   