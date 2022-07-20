بودن تلتقي السفير البلجيكي بتونس بمناسبة انتهاء مهامه

التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، سفير بلجيكيا بتونس "كريستوف دو باسومبيار"، بمناسبة انتهاء مهامه بتونس.وأثنت بودن، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة، على مجهودات السفير البلجيكي في تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، خاصة خلال فترة جائحة كوفيد-19 ، وعلى المساعدات التي قدمتها بلجيكيا لتونس، داعية إلى مزيد توثيق علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات.من جانبه، أشاد السفير البلجيكي بالتعاون المثمر بين بلجيكيا وتونس، في المجالات العسكرية والقضائية والثقافية والسياحية، وخاصة في مجال الفلاحة، معبّرا عن استعداد بلاده لمواصلة دعم تونس كشريك استراتيجي لها وللاتحاد الاوروبي.