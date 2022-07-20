فتح شبابيك البنوك للعموم السبت 23 جويلية 2022 بمناسبة عطلة عيد الجمهورية


Publié le Mercredi 20 Juillet 2022 - 16:02قراءة: 0 د, 21 ث
      
افاد البنك المركزي التونسي، الأربعاء، انه تقرر فتح شبابيك البنوك للعموم يوم السبت 23 جويلية 2022 من السّاعة التّاسعة صباحا إلى منتصف النّهار لغرض إنجاز العمليّات المتعلّقة بالتّنزيل نقدا والسّحب والصّرف اليدوي دون سواها، وذلك ضمانا لحسن سير المعاملات بمناسبة عطلة عيد الجمهورية، الموافق ليوم 25 جويلية 2022.
كما تقرر فتح شبابيك البنك المركزي التّونسي، بمقرّه الرّئيسي وبكافّة الفروع خلال نفس اليوم ونفس التّوقيت لغرض إنجاز العمليّات المتعلّقة بالدّفوعات.





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