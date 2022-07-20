سليانة: حملة تحسيسية إقليمية في صفوف الفلاحين والبحارة من ولايات سليانة وجندوبة والكاف و باجة  للمشاركة في الاستفتاء

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نظم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد المحلي للفلاحة بمعتمديتي سليانة الشمالية والجنوبية، حملة تحسيسية إقليمية في صفوف الفلاحين والبحارة من ولايات سليانة وجندوبة والكاف وباجة، للمشاركة في الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاريودعا رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، نور الدين بن عياد في تصريح ل(وات) خلال إشرافه في مدينة سليانة على الحملة التحسيسية الإقليمية، منظوريه إلى أن يكونوا "ايجابيين في حضورهم واختيارهم والمشاركة بكثافة في الاستفتاء"، معى التاكيد على حريتهم في التصويت ب"نعم" أو "لا"، على مشروع الدستور، معتبرا أن "الفلاح له من الوعي والشعور بواقع البلاد والحرية التامة في الاختيار".وقال بن عيا د انه "من الواجب الوطني التواجد لعدة اعتبارات خاصة أن الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري له موقف لضبط إستراتيجية البلاد، ومن بين المساهمين في تنقيح بعض الفصول من الدستور ضمانا لمستقبل البلاد".واضاف بالمناسبة أن هذا اللقاء يهدف الى توجيه رسالة طمأنة مفادها ان المنظمة "ستبقى داعمة ومدافعة عن حقوقهم" وأضاف أنه تم ضبط برنامج عمل مستقبلي لحلحلة الملفات العالقة على غرار منظومات الألبان و الدواجن وتربية الماشية والزراعات الكبرى والصيد البحري والعشوائي.