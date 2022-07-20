وزارة أملاك الدولة تدعو شاغلي حي سيدى بولبابة بقابس الجنوبية إلى تسوية وضعياتهم العقارية

دعت وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمّعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص، الراجعة بالنظر إلى وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية، شاغلي التجمع السكني المعروف بحي سيدي بولبابة الكائن بمعتمدية قابس إلى العمل على تسوية وضعياتهم العقارية.وأوضحت وزارة أملاك الدولة، الأربعاء، أن هذا الإجراء يأتي بعد مصادقة رئيس بلدية قابس مؤخرا على ملف التقسيم المتعلق بهذا التجمع السكني.وأوصت الوحدة، شاغلي هذا التجمع السكني، الذين تتوفر فيهم شروط التسوية المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 504 المؤرخ في 07 جوان 2018 المتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص، بالاتصال بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقابس لتقديم مطالبهم بهدف تسوية وضعيتهم العقارية.ويتطلب هذا الاجراء توفير نسخة من بطاقة التعريف الوطنية (ومن بطاقات تعريف المعنيين بالتسوية أو من حجة وفاة إذا ما تعلّق الأمر بورثة وبتوكيل عند الاقتضاء)، الوثائق الضرورية المثبتة للتصرف في العقار (عقد، تنازل، هبة...)، بالاضافة الى وثيقة تفيد تشييد المحل السكني المذكور قبل سنة 2000.