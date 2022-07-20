توزر: حزب حركة شباب تونس الوطني يعتمد التواصل المباشر مع المواطنين في حملته الدعائية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد


Publié le Mercredi 20 Juillet 2022 - 11:28قراءة: 0 د, 55 ث
      
تحول عدد من منتسبي حزب حركة شباب تونس الوطني، في إطار الحملة الدعائية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، اليوم الأربعاء، الى مدينة دقاش من ولاية توزر للتواصل مع المواطنين وحثهم على المشاركة في التصويت .


وقال رئيس المكتب الجهوي للحركة عبد القادر تواتي في تصريح ل"وات" إن الاتصال المباشر مع المواطنين، مكنهم من ملامسة مشاغلهم ودعوتهم للتصويت ب"نعم" لمشروع الدستور المعروض على التصويت يوم 25 جويلية، وقال انهم "لمسوا تجاوبا من فئة كبيرة من المواطنين ودعمهم للدستور"، وفق تعبيره.

وأضاف أن "آمالا عريضة يضعها الشباب في الدستور الجديد، ليسهم في انتاج نظام سياسي جديد يحمل تونس الى الأفضل ويحقق مشروعا يرضي نسبة كبيرة من الشعب" بحسب قوله.


وكانت الحركة انطلقت منذ الأسبوع الماضي في القيام بأنشطة دعائية متنوعة منها تنظيم ندوة تفسيرية للدستور شارك في تأثيثها رجال قانون ويوم تنشيطي وسط مدينة توزر، واستأنفت أنشطتها الدعائية بداية الأسبوع بحملة تحسيبسية في مدينة تمغزة ليتواصل النشاط في السوق الأسبوعية بنفطة يوم الخميس، ثم في السوق الأسبوعية بحزوة يوم الجمعة، ليختتم يوم 23 جويلية بسهرة تنشيطية.
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واعتمدت الحملة الدعائية للحركة، وفق رئيس مكتبها الجهوي، على الحملات التحسيسية في الأسواق وتوزيع المنشورات التعريفية والاتصال المباشر والسهرات التنشيطية.

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