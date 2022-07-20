"نسمات مغاربية" لسيرين بن موسى : رحلة موسيقية معطرة بعبير أندلسي ومغاربي

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"نسمات مغاربية" سفر موسيقي يعبق برائحة الفن الأندلسي والمغاربي حملت فيه الفنانة سيرين بن موسى عشاق صوتها إلى عوالم الموسيقى الراقية كلمة ولحنا مع استمرار وفائها لاختياراتها المستلهمة من التراث.بعد غياب سنتين بسبب تداعيات جائحة كورونا عادت الفنانة والملحنة وكاتبة الأغاني سيرين بن موسى لتسجل حضورها من جديد على الساحة الفنية التونسية بعرض قدمته مساء أمس في قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة ضمن فعاليات "أسبوع المبدع التونسي المهاجر" في دورته الأولى التي ينظمها ديوان التونسيين بالخارج تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وبالاشتراك مع وزارة الشؤون الثقافية من 18 إلى 22 جويلية 2022.أمام جمهور متنوع حضره عدد كبير من الفنانين من بينهم بالخصوص المطربة ليلى حجيج، قدمت الفنانة سيرين بن موسى مختارات من أجمل الأغاني الإسبانية والجزائرية والمغربية والتونسية اختلفت إيقاعاتها، لكن اجتمعت فيها الكلمة الراقية واللحن الجميل، لتؤكد من جديد إلمامها بالموسيقى المغاربية والأندلسية وتكشف عن مجهودات كبيرة في البحث عن التراث الموسيقي والاستلهام منه وإخراجه في حلة جديدة.وبقطع النظر عن أسباب قلة ظهورها على الساحة التونسية، سواء كان تقصيرا في توجيه الدعوة لها أو عدم توفر الفرص، فإن الحضور الجماهيري المكثف لحفلات سيرين بن موسى والتفاعل الكبير مع ما تقدمه من موسيقى متنوعة تراوح فيها بين الطرب والمالوف والفلامنكو يؤكد علو كعبها وتميزها في ساحة فنية تونسية وعالمية اختلطت فيها الأذواق وتفاوتت فيها قيمة الفن والفنانين.ولا غرابة في أن تختار الفنانة سيرين بن موسى، أصيلة مدينة تستور، الغوص في التراث الموسيقي الأندلسي وأن يكون محور اهتمامها في البحث والدراسة لمدة سنوات، ولا أن تتجول في ثنايا الذاكرة وتتضمن اختياراتها الموسيقية وما تقدمه في عروضها الفنية تلك الشحنة الهائلة من الحب والحنين إلى "زمان الوصل في الأندلس".