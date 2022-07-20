متابعة للوضع الوبائي بالجهات : الأربعاء 20 جويلية



قابس: تسجيل 143 اصابة جديدة بفيروس كورونا

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قبلي: رصد 142 اصابة بفيروس "كورونا" خلال الفترة من 5 و18 جويلية الجاري

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 143 اصابة جديدة بـ"كوفيد 19" تتوزع الى 44 اصابة بوذرف، و42 بقابس الجنوبية، و23 بمارث، و11 بمطماطة الجديدة، و10اصابات بالمطوية، و06 بقابس المدينة، و04 بقابس الغربية، واصابتين بمنزل الحبيب، واصابة واحدة بالحامة، وذلك من مجموع 244 عيّنة تحليل.وقد بلغ العدد الجملي للمصابين بفيروس كورونا 31246 مصابا ومصابة تجاوز منهم 29971 مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، فيما تعدّ الجهة 1275 حالة نشيطة تتوزع الى 655 حالة بقابس الجنوبية و191 بوذرف و148 حالة بمطماطة الجديدة و130 بمارث و66 بقابس المدينة و32 بالمطوية و29 بالحامة و14 قابس الغربية و07 حالات بمنزل الحبيب و03 حالات بغنوش.ويبلغ عدد المرضى الذين يقيمون بأقسام كوفيد 19 بالجهة 16 مريضا ومريضة، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس كورونا في ولاية قابس 318 اصابة لكل 100 الف ساكن.افاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد بانه تم رصد 142 حالة ايجابية جديدة للاصابة بفيروس "كورونا" خلال الفترة الممتدة بين 5 و18 جويلية الجاريواضاف المصدر ذاته ل"وات" انه تم التثبت من الحالات المسجلة من اجمالي 225 عينة تحليلية تم رفعها، اي بنسبة ايجابية للتحاليل تقدر ب 84 فاصل 1 بالمائة، واشار الى ان هذه الحالات تتوزع على معتمدية قبلي الشمالية بـ46 حالة ومعتمدية قبلي الجنوبية ب18 حالة اضافة الى معتمدية دوز الشمالية ب6 حالاتكما تم تسجيل 49 اصابة بمعتمدية سوق الاحد و04 حالات بمعتمدية الفوار فضلا عن احصاء 19 حالة ايجابية جديدة بمعتمدية رجيم معتوق، في حين لم تسجل اصابات جديدة بمعتمدية دوز الجنوبيةواشار المصدر ذاته الى ان العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" الذي تم احصاؤه بالجهة منذ بداية الجائحة الى حدود يوم 18 جويلية الجاري بلغ 19294 حالة منها 586 حالة وفاة .