وزارة الدفاع: السيطرة على حريق برج السدرية بنسبة تفوق 90 بالمائة


Publié le Mercredi 20 Juillet 2022 - 10:46قراءة: 0 د, 46 ث
      
افادت وزارة الدفاع الوطني اليوم الاربعاء أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع أمس الثلاثاء بمنطقة برج السدرية وإخماده بنسبة تفوق 90 بالمائة، وذلك بتظافر الجهود من طرف الحماية المدنية وأعوان الغابات وعنصر قيادة ميداني عسكري وبقية المتدخلين.


واضافت الوزارة في بلاغ لها ، أن مروحيات الجيش الوطني تواصل طلعاتها للسيطرة على ما تبقى من جيوب لهذا الحريق.

وذكرت أن جيش الطيران نفذ منذ مساء أمس وإلى صباح اليوم، 40 طلعة جوية باستعمال مروحيتين وطائرة "سي 130 " بعد تجهيزها بالمواد الخاصة بإخماد الحرائق، وذلك في إطار المساهمة في التدخلات الميدانية لإخماد هذا الحريق.


وكانت مصادر من الحماية المدنية ومن السلطات المحلية بولاية بنعروس، أكدت انه تمت محاصرة الحريق الذي نشب في السلسلة الجبلية الممتدة من جبل بوقرنين الى حدود برج السدرية من ولاية بن عروس، امس الثلاثاء، والسيطرة عليه من عديد المحاور، حيث تمت السيطرة على اغلب جيوب النيران التي طالت الجهة الشمالية من جهة جبل بوقرنين وصولا الى حمام الشط.

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