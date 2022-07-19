سليانة : اصابة 26   شخصا بتسمم إثر تناولهم لأكلة في حفل زفاف بمنطقة سيدي عامر من معتمدية سليانة الجنوبية

إستقبل المستشفى الجهوي بسليانة اليوم الثلاثاء 26 شخصا من بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات أصيبوا بحالات تسمم إثر تناولهم لأكلة في حفل زفاف بمنطقة سيدي عامر من معتمدية سليانة الجنوبيةوذكر مصدر طبي في تصريح ل"وات" أن 12 شخصا توجهوا في الفترة الصباحية لقسم الاستعجالي و14 في الفترة المسائية وقد ظهرت عليهم علامات التسمم من بينها أوجاع بالبطن والتقيأ وإلاسهال وإرتفاع في درجات الحرارةوأشار إلى أنه تم إيواء 6 أشخاص ووضعهم تحت المراقبة الصحية من بينهم الطفل ووالدته لافتا إلى أن حالتهم جميعا مستقرةوقال ذات المصدر إن المصالح الصحية توجهت أمس الإثنين إلى مكان حفل الزفاف وقامت برفع عينات من الأكلات المقدمة والماء الصالح للشرب في انتظار صدور نتائج التحاليل علما وأن حفل الزفاف اقيم في الليلة الفاصلة بين يومي17 و18 جويلية الجاري