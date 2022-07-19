سليانة : اصابة 26   شخصا بتسمم إثر تناولهم لأكلة في حفل زفاف بمنطقة سيدي عامر من معتمدية سليانة الجنوبية


Publié le Mardi 19 Juillet 2022 - 21:39قراءة: 0 د, 38 ث
      
إستقبل المستشفى الجهوي بسليانة اليوم الثلاثاء 26 شخصا من بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات أصيبوا بحالات تسمم إثر تناولهم لأكلة في حفل زفاف بمنطقة سيدي عامر من معتمدية سليانة الجنوبية
وذكر مصدر طبي في تصريح ل"وات" أن 12 شخصا توجهوا في الفترة الصباحية لقسم الاستعجالي و14 في الفترة المسائية وقد ظهرت عليهم علامات التسمم من بينها أوجاع بالبطن والتقيأ وإلاسهال وإرتفاع في درجات الحرارة

وأشار إلى أنه تم إيواء 6 أشخاص ووضعهم تحت المراقبة الصحية من بينهم الطفل ووالدته لافتا إلى أن حالتهم جميعا مستقرة
وقال ذات المصدر إن المصالح الصحية توجهت أمس الإثنين إلى مكان حفل الزفاف وقامت برفع عينات من الأكلات المقدمة والماء الصالح للشرب في انتظار صدور نتائج التحاليل علما وأن حفل الزفاف اقيم في الليلة الفاصلة بين يومي17 و18 جويلية الجاري

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250054



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الثلاثاء 19 جويلية 2022 | 20 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:22 19:38 16:16 12:33 05:15 03:29
Babnet
30°
Babnet38°Babnet% 48:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
4.63 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
38°-2638°-2637°-2636°-2737°-27
  • Avoirs en devises
    23839,1

  • (19 juil)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,21932 DT        1$ =3,17013 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 juil)   943,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   