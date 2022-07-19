افتتاح الدورة الأولى لمنتدى المهن الرقمية بمشاركة 350 مشاركا

افتتحت اليوم الثلاثاء بمدينة الثقافة في العاصمة فعاليات منتدى د-كليك برو المهن الرقمية في متناول الشباب وفي خدمة المؤسسة الإقتصادية وذلك بمشاركة حوالي 350 مشتركا منهم 250 من فئة الشباب من المكونين في مجال المهن الرقمية من 18 ولاية من مختلف ولايات الجمهورية.وشاركت في الدورة الأولى للمنتدى والذي يهدف إلى بحث فرص الادماج والتشغيل وتطوير التفاعل مع المؤسسات والشركات الناشئة، 17 مؤسسة تكوينية وتعليمية منها 6 مراكز للتكوين المهني راجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني.وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين نصيبي لدى افتتاحه اشغال المنتدى "على أهمية تنمية روح القيادة لدى الشباب وتطوير مهاراتهم في مجال التقنيات الحديثة والرقمية وتمكينهم من الوسائل والامكانيات اللازمة لبعث مشاريع مجدّدة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية الحديثة والاستثمار في تعزيز القدرات البشرية خاصة لدى فئة الشباب"،حسب بلاغ اعلامي للوزارة.وينتظم هذا الحدث ببادرة من المنظمة الدولية للفرنكوفونية بالتعاون مع مؤسستين تونسيتين ومركز تونس Netlnfo و Wecode land المتخصصين في التكوين في مجال المهن الرقمية والاقتصاد الثقافي الرقمي.