نادية قمحة: الادماج المالي للشباب يتطلب ازالة العوائق المعرفية و اطلاق الاصلاحات لتحسين النفاذ الى الخدمات المالية

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أكدت نائبة محافظ البنك المركزي التونسي، نادية قمحة، ان الادماج المالي للشباب يعد اساسيا لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي وانه من الضروري الدفع نحو ازالة العوائق التي تحول دون نفاذ هذه الفئة الى الخدمات المالية عبر وضع خطة عمل.وأضافت قمحة التي تعد عضوا في مجلس ادارة الاتحاد من اجل الادماج المالي وممثلة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في افتتاح اشغال الدورة الاقليمية حول دفع الادماج المالي للشباب التي ينظمها البنك المركزي التونسي بالتعاون مع الاتحاد من اجل الادماج المالي بتونس من 19 الى 21 جويلية 2022 ، ان من بين هذه العوائق غياب ثقافة مالية و تخصص المنتوجات المالية.ودعت، في هذا السياق، الى ضرورة تضافر جهود مختلف الاطراف الفاعلة في مجال الادماج المالي لدعم الصمود الاقتصادي والاجتماعي لجميع الفئات وخاصة فئة الشباب التي تمثل 16 بالمائة من سكان العالم.واعتبرت قمحة ان الادماج المالي يشكل ركيزة لهذا الصمود خاصة وانه يعد عامل اندماج اجتماعي واقتصادي قادر على تقليص التفاوت والقطع مع انتقال الفقر عبر الاجيال.ويجب على السلطات التشريعية الالتزام بالاصلاحات بهدف دعم الانتقال الرقمي خاصة وانه مرغوب من قبل الشباب مع العمل في نفس الوقت على حماية حقوق المستخدمين وعلى المؤسسات المالية ان تعمل على مزيد تطوير الانشطة المتصلة بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وفق قمحة.واعتبرت ان الهياكل الدولية تشكل عنصرا مرجعيا لدعم السياسات العمومية الوطنية في مجال الاندماج المالي علما وان الاتحاد يوفر فضاءا ملائما لتبادل التجارب في حين تعد وثيقة "الشباب وسياسات الاندماج المالي، ادارة مرجعية للسياسات العمومية في مجال الادماج المالي.ويتطلب رفع تحدي الاندماج المالي وخاصة بالنسبة للشباب وضع استراتيجة شاملة تتيح الولوج الى حزمة متعددة من المنتوجات المالية وذلك من خلال رقمنة الخدمات المالية اولا وايجاد مسارات لاشكال التمويل الاكثر اعتمادا وفق قمحة.وبينت قمحة انه في اطار ارساء هذا المسار تعد التربية المالية امرا ضروريا خاصة وان استخدام الخدمات المالية يتطلب مستوى ادني من المعارف بشان المنتوجات للتعرف على المخاطر والفرص.وخلصت قمحة الى ان البنك المركزي التونسي يدعم كل مبادرة تهدف الى دفع الاندماج المالي علما وان الندوة التدريبية التي ينظمها البنك بالتعاون مع الاتحاد من اجل الاندماج المالي يمكن ان يشكل فرصة لعقد لقاء سنوي حول هذا الموضوع.