بعثة خبراء صندوق النقد الدولي الى تونس تؤكد ان المناقشات كانت مثمرة وترحب بإنفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين


Publié le Mardi 19 Juillet 2022 - 20:29قراءة: 0 د, 27 ث
      
اكدت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي الى تونس ، مؤخرا، ان المناقشات كانت مثمرة بشأن اتفاق جديد في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات وانها ترحب بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين تجاه الحوار البناء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو.



وقالت البعثة في بيان نشر الثلاثاء على الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي ان الخبراء " سيواصلون المناقشات على مدار الأسابيع القادمة بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء. وكما هو الحال دائما، سيتوقف الاتفاق النهائي بشأن ترتيب برامجي جديد على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق".

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