بن عروس : نشوب حريق بجبل بوقرنين


Publié le Mardi 19 Juillet 2022 - 18:53قراءة: 0 د, 38 ث
      
تواصل وحدات الحماية المدنية في ولاية بن عروس مجهوداتها لإخماد حريق اندلع بعد ظهر اليوم الثلاثاء بالغطاء الغابي في جبل بوقرنين من ولاية بن عروس .
ولوحظت السنة الدخان تتصاعد بكثافة من اعلى الجبل من الجهة الجنوبية القريبة من جهتي حمام الشط وبرج السدرية.


وقال رئيس بلدية حمام الشط نزار مقري في تصريح لــ(وات) ان الجهود متواصلة للسيطرة على الحريق والحدّ من انتشاره حيث تقوم الآليات الثقيلة لديوان الحماية المدنية مدعومة باليات الإدارة الجهوية للتجهيز والآليات التي تم تسخيرها للمعاضدة من بلديات حمام الشط وحمام الأنف و بومهل و مرناق وأعوان الغابات أعمالهم لمحاصرة مساحة الحريق والحد من انتشاره .


وقد انضمت وفق نفس المصدر مروحيات الجيش الوطني ، للمجهودات المسخّرة للإطفاء بالنظر للتضاريس الصعبة للمنطقة ولإضفاء نجاعة اكبر على الأعمال للسيطرة عليه والحدّ من انتشاره .

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