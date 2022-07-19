وزير الاسرة والمراة تفتتح 3 رياض أطفال عمومية بسيدي بوزيد وتسلم المجمع التنموي النسائي "مقديات" تجهيزات ومعدات

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افتتحت وزيرة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن، امال بالحاج موسى، اليوم الثلاثاء بسيدي بوزيد، 3 رياض أطفال عمومية، بكل من المغيلة واولاد بلهادي بسيدي بوزيد المدينة وبالرضاع من معتمدية الرقاب، كما قامت بتسليم تجهيزات لفائدة مجمع التنموي النسائي بمنزل بوزيان.واستهلت الوزيرة زيارتها بإعطاء إشارة انطلاق الرّوضة العموميّة بالمغيلة بمساحة جمليّة تُقدّر ب 216 م² وبكلفة إنجاز بلغت 234 ألف دينار وبطاقة استيعاب 60 طفلا.كما تولت بلحاج موسى تدشين الرّوضة العموميّة بحيّ أولاد بلهادي، التي تقدر مساحتها الجملية ب 200 م² وطاقة استيعابها بـ 60 طفلا، فيما وبلغت كلفة إنجازها 230 ألف دينار.كما اعطت إشارة انطلاق نشاط الرّوضة العموميّة بالرضاع من معتمدية الرقاب التي تبلغ مساحتها الجمليّة 200 م² ومساحتها المغطّاة 120 م²، وتقدّر الاعتمادات المالية التي خُصّصت لإنجاز هذا الفضاء بـــ 190 ألف دينار وبلغت كلفة التجهيزات والمعدّات 30 ألف دينا، وذلك بطاقة استيعاب 40 طفلا.وأكّدت الوزيرة، أنّ هذه الإحداثات الجديدة تتنزل في إطار برنامج الرّوضة العموميّة الذي يستهدف إحداث 25 روضة عمومية على الأقل، ستفتح أبوابها، خلال العودة المدرسية منتصف شهر سبتمبر القادم. وهو برنامج استند إلى إعادة توظيف بعض فضاءات الطفولة وتهيئتها لتكون رياض أطفال عموميّة مستقلّة.واعتبرت أنّ هذه المؤسسات تُعدّ مكسبا جديدا لفائدة أطفال هذه المناطق الداخليّة من البلاد وتجسّم مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أطفال تونس، مُشيرة الى أن العمل سيتواصل من أجل الترفيع في نسبة التغطية ما قبل المدرسيّة لاسيما في المناطق الحدوديّة وذلك من خلال تهيئة عدد من الفضاءات الخاصّة بالوزارة وتجهيزها بهدف خلق بيئة سليمة لتربية الناشئة وتعميمها في كافة الجهات.وبينت امال بالحاج في تصريح ل(وات) أن نسبة تدخل الدولة في رياض الأطفال تبقى ضعيفة مشيرة الى ان 94 بالمائة من رياض الأطفال تابعة للقطاع الخاص.واكدت أن الوزارة رصدت اعتمادات تقدر 1,2 مليون دينار لضمان تكافؤ الفرص بين الاطفال في التربية ما قبل المدرسية ووفرت التجهيزات اللازمة ل 20 روضة عمومية.كما تولت الوزيرة، خلال الزيارة، تسليم تجهيزات ومُعدّات للمجمع التنموي النّسائي "مقديّات منزل بوزيّان" باعتمادات ماليّة تُقدّر ب 50 ألف دينار وذلك لفائدة 18 امرأة وفتاة في اختصاص الصّناعات التقليديّة من منظوري المجمع.وأبرزت أنّ هذه المبادرة تتنزل في إطار تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات بالمناطق الريفيّة من خلال إحداث مجامع تنمويّة نسائيّة تعتمد سلسلة القيمة وتحويل المنتوجات ذات المنشأ.