التونسي لسعد الشابي يتعاقد مع الدفاع الحسني الجديدي لمدرة موسمين


Publié le Mardi 19 Juillet 2022 - 17:31قراءة: 0 د, 21 ث
      
اعلن نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعاقده مع المدرب التونسي لسعد الشابي للاشراف على فريق اكابر كرة القدم لمدة موسمين وذلك خلفا للمدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة.


وكان للشابي تجربة مع البطولة المغربية حيث سبق له ان درب الرجاء البيضاوي واحرز معه كاس الاتحاد الافريقي الموسم الماضي وكاس محمد السادس للاندية البطلة قبل ان يتولي تدريب النجم الساحلي لمدة وجيزة.



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