وزير السياحة يفتتح الأيام الترويجية للصناعات التقليدية الخاصة بولايتي القصرين وزغوان بقاعة الأخبار بالعاصمة

..





افتتح وزير السياحة محمد المعز بلحسين،الثلاثاء، الأيام الترويجية للصناعات التقليدية الخاصة بولايتي القصرين وزغوان المنتظمة بقاعة الأخبار بالعاصمة.ويشارك في هذه الأيام الترويجية، التي تتواصل إلى غاية يوم 31 من الشهر الجاري، 7 حرفيين من ولاية القصرين في عدة اختصاصات على غرار الخشب والحلفاء وتقطير الزيوت والحلي و8 حرفيين من ولاية زغوان في اختصاصات متنوعة على غرار تقطير الأعشاب والحلفاء والحلويات التقليدية وغيرها.وتحادث بلحسن، في افتتاح المعرض، مع الحرفيين حول مشاغلهم ومطالبهم لتطوير القطاع وتشجيعهم على الانتاج والترويج.وذكر بان الوزارة، قد وضعت ضمن سياستها تقديم كل التسهيلات للحرفيين والاستجابة لحاجياتهم، ومنها بالخصوص تكثيف المعارض على مدار السنة وفي مختلف الجهات وتقديم التسهيلات في الحصول على القروض خاصة لصغار الحرفيين والمساعدة على الترويج والتسويق.وتوقع بلحسن، ان يشهد تنظيم هذه الأيام مشاركة عدد هام من الحرفيين من مختلف ولايات الجمهورية وفي عديد الإختصاصات، وذلك في إطار البرنامج الترويجي لمنتوجات حرفيات وحرفي الولايات الداخلية، الرامي إلى مضاعفة الفرص الترويجية وتنمية المنتوج التقليدي التونسي وتمكين الحرفيين من عرض وبيع منتوجاتهم بعد توقف نشاطهم لمدة سنتين جراء وباء كورونا.واعتبر وزير السياحة، في السياق ذاته، أن الايام الترويجية ستشكل مناسبة لمزيد التعريف بهذه المنتوجات التقليدية المتميزة وطنيا وجهويا، وكذلك فرصة للترويج له عالميا باعتبار توافد عديد السياح الأجانب على فضاء المعرض.