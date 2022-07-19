جمعية النساء الديمقراطيات: نص الدستور المعروض على استفتاء 25 جويلية يهدد مكاسب المرأة التونسية

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قالت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي، الثلاثاء، أن نص الدستور المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية، "يمثل تهديدا للمكاسب النسوية التي ناضلت من أجلها الجمعيات النسوية والمجتمع المدني خلال فترة كتابة دستور 2014"واشارت، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم قراءة نسوية قانونية وسوسيولجية حول المساواة وحقوق النساء في الدستور الجديد، إلى "غياب التنصيص على مبدأ المساواة أمام القانون وفي القانون وغياب دسترة المساواة في الأجر وفي الميراث والاقتصار على تعايش القطاعين العام والخاص دون التنصيص على قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني".من جهتها، قالت الأستاذة الجامعية المختصة في القانون العام والناشطة الحقوقية، حفيظة شقير، إن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء لم يعتمد على مقاربة حقوق الإنسان واقتصر على الأبعاد الإنسانية للدين الإسلامي ومقاصده والتي يمكن أن يستند إليها للتضييق على الحقوق والحريات على غرار الحق في الإجهاض.كما تحدثت المختصة في القانون عن خطورة إلغاء أغلب الهيئات الدستورية المستقلة المحدثة في دستور 2014 والإبقاء على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مشيرة إلى أن الدور التي تضطلع به هذه الهيئات التي جاءت بها ثورة 2011 ودستور 2014، يتمثل بالأساس في حماية الحقوق والحريات في ظل دولة مدنية والقيام بوظيفتها التعديلية.وأشارت شقير إلى سعي رئيس الجمهورية من خلال مشروع الدستور، "إلى التقليص من استقلالية المحكمة الدستورية ومحاولة السيطرة عليها، حيث تتكون المحكمة فقط من قضاة عدليين وإداريين وماليين مقابل إقصاء سائر الفئات والمهن القانونية الأخرى وفي مقدمتهم أساتذة التعليم العالي المختصين في القانون لتتحول المحكمة الدستورية إلى "هيكل قضائي تقني".واعتبر الباحثة في علم الاجتماع بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، فتحية السعيدي، ان الرئيس، قيس سعيد، يستعد الى الإعداد لحملة انتخابية سابقة لأوانها عبر مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري والذي يؤسس فيه لنظام رئاسوي يحتكر فيها رئيس الدولة كل الصلاحيات والسلط.وبينت السعيدي "أن قيس سعيد يحاول في هذا النص المعروض على الاستفتاء ممارسة مفاهيم الكليانية والشمولية من خلال السلطات الواسعة التي منحها لرئيس الجمهورية فضلا عن رغبته في ضرب استقلالية القضاء ومؤسسات الدولة".ولاحظت جمعية النساء الديمقراطيات في هذه القراءة الحقوقية، "أن نص مشروع الدستور لم ينص على إمكانية سحب الثقة من رئيس الجمهورية بسبب الخطأ الجسيم ولا حتى بسبب الخيانة العظمى من قبل مجلس نواب الشعب كما كان موجودا في دستور 2014، ما يسبب إخلالا في التوازن بين السلط في الدولة".كما أضعف النص السلطة التشريعية من خلال تقاسم مهامها مع مجلس الجهات والأقاليم الذي لا يتم انتخاب أعضائه عن طريق الاقتراع العام المباشر وإنما يتولى أعضاء المجالس الجهوية والأقاليم انتخاب ممثليهم فيه، حسب ما كشفت عنه القراءة النقدية للجمعية.ويشار الى أن جمعية النساء الديمقراطيات ستنظم مع الإئتلاف المدني وقفة احتجاجية يوم 22 جويلية الجاري أمام المسرح البلدي بالعاصمة لتؤكد رفضها مشروع الدستور الجديد ومسار الاستفتاء برمته.