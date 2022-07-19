النهوض بالتعاون العسكري بين تونس والجزائر محور لقاء بين وزير الدفاع وقائد القوات البحرية الجزائرية


Publié le Mardi 19 Juillet 2022 - 17:00قراءة: 0 د, 36 ث
      
مثل دعم علاقات التعاون العسكري وتطويره بين تونس والجزائر، محور المحادثة التي جمعت صباح اليوم الثلاثاء وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش، بقائد القوات البحرية الجزائرية اللواء محفوظ بن مداح بمقر الوزارة، بحضور الفريق بالبحرية عادل جهان رئيس أركان جيش البحر.


واستعرض الطرفان الروابط الأخوية المتينة والتاريخية القائمة بين البلدين، والإرادة المشتركة للعمل على مزيد النهوض بالتعاون العسكري بين الجانبين عموما، وتطوير العمل بين البحريتين الشقيقتين بصفة خاصة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

ويشارك قائد القوات البحرية الجزائرية، إلى جانب ممثلين من بحريات دول حوض المتوسط، في ملتقى كبار قيادات البحرية الذي تحتضنه تونس من 18 إلى 20 جويلية الجاري، في إطار مواصلة الأنشطة المتعلقة بالتمرين البحري "فينيكس إكسبرس 22"، الذي انتظم خلال شهر جوان الماضي بتونس.



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