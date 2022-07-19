جندوبة: الوالي يدعو الى التسريع باستكمال مشروع المسبح البلدي وتوفير ضمانات الاستغلال

..





دعا والي جندوبة، سمير كوكة، اليوم الثلاثاء، مختلف المتدخلين في مشروع المسبح البلدي بمدينة جندوبة، الى ضرورة استكمال ربطه بشبكات التطهير والماء والكهرباء، والتسريع في الإجراءات التي حالت دون إتمام الاشغال، وتوفير ضمانات الشروع في استغلاله وفق الأهداف المحددة له.وقال، في تصريح لـ"وات"، أن مشروع المسبح البلدي، الذي ناهزت تكاليفه 6.5 ملايين دينار، يعول عليه متساكنو المدينة ليكون متنفسا لهم خاصة في فصل الصيف، لاسيما انه سيفتح المجال لاختبار طاقات المبدعين من الشباب وتدريبهم على السباحة كرافعة رياضية هامة وفتح المجال لاستقطاب الشباب والأطفال وابعادهم عن الآفات الاجتماعية المرة.وأضاف انه من المنتظر ان يعزز هذا المشروع الموارد المالية لبلدية جندوبة التي ستتسلمه فور الانتهاء من ربطه بشبكات التطهير والماء والكهرباء، معيبا في ذات الوقت على الشركة المتعهدة بالأشغال وبقية الأطراف المتداخلة تباطؤ الاشغال وعدم التزامها بالفترة المتفق عليها في العقد المبرم بين شركة المقاولة ووزارة الرياضة والشباب وبقية الأطراف.رئيس بلدية جندوبة، عمار العيادي، افاد من جانبه ان مطالبة البلدية بمبلغ مالي يفوق 146 ألف دينار لتامين الربط بشبكة الكهرباء والغاز يستوجب العمل على ادراج هذا المبلغ في ميزانية 2023 او الاتفاق مع الشركة حول ارجاء تسديد هذا المبلغ حتى يتسنى استكمال المشروع.وكانت دراسات مشروع المسبح البلدي بمدينة جندوبة، الذي فاقت الاعتمادات المخصصة له 6,5 ملايين دينار، قد انطلقت منذ سنة 2012 قبل ان تنطلق اشغاله في سنة 2017 لتتوقف لسنتين متتاليتين تقريبا 2020-2021 بسبب ازمة كوفيد والتي حالت دون استيراد عدد من مكوناته.ويأمل متساكنو مدينة جندوبة ان ينطلق المسبح البلدي في تقديم خدماته في منطقة تعد من أشدّ مدن الجمهورية حرارة والتي تصل الى نحو 50 درجة، فضلا عن انه سيفتح افق طموحات وطاقات واعدة في مجال رياضة السباحة.