استفتاء.. الهيئة الفرعية للانتخابات دائرة تونس 2 تنهي استعداداتها اللوجستية لتامين يوم الاقتراع


Publié le Mardi 19 Juillet 2022 - 16:16قراءة: 0 د, 36 ث
      
أنهت الهيئة الفرعية للانتخابات دائرة تونس 2 استعداداتها اللوجستية لتأمين يوم الاقتراع الخاص بالاستفتاء على مشروع الدستور ليوم الاثنين الموافق ل25 جويلية 2022 ، وفق ما أفادت به رئيسة الهيئة الفرعية سنية البلعابي.


وبينت سنية البلعابي اليوم الثلاثاء في تصريح ل"وات" ان الهيئة الفرعية للانتخابات تونس 2 تسلمت المواد الانتخابية ، وتم انتداب المكونيين المساعدين وشرعت منذ أسبوع في تكوين أعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع .

وأشارت المتحدثة الى ان عدد الأنشطة الخاصة بالاستفتاء والبالغ عددها 10 تقريبا بمختلف المعتمديات والتي توزعت بين أشخاص طبيعيين وجمعيات وأحزاب لاتزال "محدودة" و"محتشمة"، وفق توصيفها


وأضافت سنية البلعابي ان مصالح الدائرة الفرعية للانتخابات تونس 2 لم تسجل منذ انطلاق الحملة الدعائية الخاصة بالاستفتاء حول الدستور الجديد مخالفات انتخابية بالنسبة للمشاركين في الحملة.

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