غدا.. أوّل جلسة للنظر في قضية السفينة 'اكسيلو'

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أكّد اليوم وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في قابس والناطق الرسمي باسم هذه المحكمة محمد الكراي لمراسل ( وات )أنّ الدائرة الجزائية بالمحكمة الابتدائية بقابس ستعقد غدا الاربعاء 20 جويلية أوّل جلسة بشأن قضية السفينة " اكسيلو " بعد أن تمّت إحالة هذه القضية عليها اليوم من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في قابس.وتجدر الاشارة الى وجود 07 موقوفين على ذمة هذه القضية من بينهم ربان السفينة الاذربيجاني الذي حلّ القنصل القائم باعمال سفارة بلاده بالمغرب في قابس اليوم وطلب من كتابة المحكمة بطاقة لزيارته بسجن قابس وتم تمكينه من ذلك.وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني قد قرر يوم 12 جويلية الجاري التصريح بتوفر الحجج والقرائن الكافية لارتكاب المتهمين بقضية السفينة الاجنبية التي وقع إغراقها في مياه البحر بقابس خلال شهر أفريل الماضي من أجل جريمة إتلاف و إعدام بنية الإجرام سفينة عمدا واحالتهم على الحالة التي هم عليها (ايقاف) وذلك صحبة ملف القضية والمحجوز على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية لمقاضاتهم من أجل ذلك.