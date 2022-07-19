قابس: حركة الشعب تدعو المواطنين خلال حملة دعائية بالسوق الاسبوعية بحي الأمل للتصويت بـ"نعم" على الدستور الجديد


Publié le Mardi 19 Juillet 2022 - 15:32قراءة: 0 د, 35 ث
      
نظّم حزب حركة الشعب بقابس، اليوم الثلاثاء، حملة تحسيسية للمواطنين بالسوق الأسبوعية بحي الأمل بقابس الجنوبية حول الاستفتاء الوطني على الدستور الجديد.
ودعا أعضاء هذه الحملة المواطنين الى التصويت بـ"نعم" على الدستور الجديد، معتبرين ان الإقبال على الاستفتاء يمثل دليلا على انخراطهم في بناء تونس، وضمان مستقبل أجيالها، والحفاظ على استقلالية القرار الوطني، وحسن استغلال ثروات البلاد وتوزيعها بالعدل لصالح كل الشعب.

وأكدوا في اللقاءات التي جمعتهم بالمواطنين على ضرورة عدم التخلف عن هذا الاستفتاء لتصحيح مسار 17 ديسمبر، ومن اجل تحقيق حرية الوطن والمواطن، ولضمان انتماء تونس لأمتها العربية وحضارتها الإسلامية، وارساء دولة الشعب الديمقراطية والاجتماعية، وحماية الشعب التونسي والبلاد من الارهاب والجماعات التكفيرية و"من كل المهرولين نحو الخارج والحالمين بعودة الاستبدال"، وفق تعبيرهم.


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