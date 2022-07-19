نحو 6 مليون و379 ألف شخص استكملوا تلقيحهم ضد فيروس كورونا المستجد


Publié le Mardi 19 Juillet 2022 - 15:59قراءة: 0 د, 30 ث
      
بلغ عدد الأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، إلى غاية أمس الاثنين 18 جويلية الجاري، 6 مليون و378 ألف و842 شخصا، بحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن وزارة الصحة.


واستكمل 4 مليون و688 ألف و80 شخصا تلقحيهم بعد تلقيهم جرعتين من التلقيح، في حين استكمل مليون و690 ألف و402 شخصا تلقحيهم بحصولهم على جرعة واحدة من التلقيح (تلقيح ذو جرعة واحدة أو أشخاص أصيبوا بالفروس سابقا).

وقد بلغ عدد الأشخاص الذين تحصلوا على الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة مليون و222 ألف و113 شخصا، فيما انتفع، إلى غاية 18 جويلية الجاري، 36 ألف 972 شخصا بالجرعة الرابعة لتعزيز المناعة.

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