منوبة : إخماد حريق أتى على بقايا حصيدة وأعشاب جافة وأسيجة شوكية في منوبة

شبّ ظهر اليوم الثلاثاء حريق في أرض فلاحية مواجهة للمركّب الجامعي بمنوبة ومحاذية للطريق الحزامية اكس 20 ، أتتنيرانه على بقايا حصيدة وأعشاب وأسيجة شوكية، وفق تاكيد مصالح الادارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة لـ(وات) .وبإعلام الحماية المدنية حلّ أعوانها على عين المكان، وباشروا عملية إخماد النيران بواسطة شاحنتين إطفاء، وما تزال عمليات التدخّل متواصلة إلى حدّ الثانية والنصف بعد الظهر، للسيطرة على الحريق ومنع انتشار ألسنة اللهب خاصة مع هبوب رياح ساعدت على انتشار النيران على المساحات المجاورة ومنها ضيعة ليمون . ‎‎وما تزال مازالت أسباب الحريق مجهولة خاصة، أن الضيعة كانت خالية من أي نشاط فلاحي وقت اندلاع النيران.يشار الى تسجيل الجهة حرائق صغيرة، خلال هذه الصائفة، تمّت السيطرة عليها بالسرعة والنجاعة ، وكانت أضرارها محدودة جدّا وتواصل المصالح الجهوية توخّي منظومة يقظة وإنذار مبكّر في الغرض وفق تأكيد نفس المصادر.