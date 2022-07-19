فرقة الحرس الديواني بالقصرين تحبط محاولة تهريب بضائع داخل صهريج معد لنقل الاسمنت بقيمة 424 الف دينار

احبطت فرقة الحرس الديواني بالقصرين محاولة تهريب كمية من البضائع داخل صهريج معد لنقل الاسمنت الابيض على متن مجرورة، بقيمة 424 الف دينار باعتبار وسيلة النقل.وتتمثل البضائع المحجوزة، وفق بلاغ صادر عن الادارة العامة للديوانة، الثلاثاء، في ما يناهز 9 الاف آلاف زوج من الأحذية والنعال و250 شاحن هاتف جوال قدرت قيمتها ب 224 ألف دينار.وحسب المصدر ذاته، فان السائق قد حاول الفرار إثر ضبط البضاعة المهربة، الا ان وصول تعزيز من فرقة الحرس الديواني حال دون ذلك.وتم الاذن بتأمين المحجوز وتم تحرير محضر في الغرض وذلك إثر استشارة النيابة العمومية.