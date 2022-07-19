في اختتام الحملة الوطنية للنفاذ إلى القضاء الاداري: " 48 فاصل 8 بالمائة من المواطنين يجهلون وجود قضاء اداري  و 6 بالمائة فقط لهم دراية كافية بالمجال"

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أفادت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ، اليوم الثلاثاء ، خلال اعلانها عن اختتام الحملة الوطنية للنفاذ إلى القضاء الاداري (جوان 2021 إلى جوان 2022 ) بأنّ 48 فاصل 8 بالمائة من المواطنين يجهلون وجود قضاء اداري وأنّ 6 بالمائة فقط لهم دراية كافية في المجال في حين 93 فاصل 9 غير مطلعين كفاية على هذا النوع من القضاء وسبل اللجوء إليه.وأكّدت خلال ندوة صحفية انعقدت بالعاصمة أنّ هذه الأرقام كانت مرتفعة قبل انطلاق الحملة حيث كانت في حدود 49.6 بالنسبة للمواطنين الذين يجهلون وجود قضاء اداري و4.2 بالمائة لمن لهم دراية به و95.7 لمن هم غير مطلعين كفاية .وفي هذا الجانب أوضحت فردوس بن ساسي عن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية أن هذه الحملة التي انطلقت شهر جوان 2021 تندرج في إطار برنامج دعم دولة القانون الذي يتضمن العديد من المحاور والتي من بينها تسهيل الولوج الى القضاء وإصلاح القضاء و نشر ثقافة حقوق الانسان والحوكمة. وأوضحت أنّ المنظمة مستقلة لها برامج مساندة لمختلف الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الحكوميّة والقضائية وتهدف الى تفعيل الدستور من خلال توفير المحتوى والدعم المنهجي عبر التركيز على الاصلاحات القانونية والانتخابية وعلى دعم مسار اصلاح القضاء .وقالت إنّ فكرة التعريف بالقضاء الاداري انطلقت منذ إحداث 12 دائرة متفرعة عن المحكمة الادارية سنة 2018 وتبين ان التعريف بالقضاء الاداري يتطلب الكثير من الانشطة خاصة في ظل وجود شراكة مع المحكمة امتدت من 2019 الى 2022 تعلّقت بإصلاح القضاء موضّحة أنّها قامت بدراسة ميدانية مع مؤسسة لسبر الآراء وأثبتت لها الأرقام عدم دراية المواطنين بصفة عامة بالقضاء الاداري .كما لفتت إلى أنّ الهدف من الحملة كان تمكين المواطنين من دراية افضل بحقهم في الولوج إلى القضاء الاداري وبإجراءات التقاضي بطريقة متاحة وفعالة موضّحة أنّ الاطراف التي شاركت في الحملة هي مراقبون والجمعية التونسية للإعلام البديل بالتعاون مع المحكمة الادارية وبأنّها شملت 5 ولايات وهي كلّ من القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وصفاقس وسوسة .من جانبها أشارت منسّقة الحملة هيفاء المنصوري إلى أنّ الأنشطة ارتكزت على التعريف بتخصصات المحكمة الادارية والفرق بين القضاء العدلي والقضاء الاداري والمسائل اللي تتطلب لجوء المواطن الى القضاء الاداري واجراءات التقاضي في علاقة بإلغاء القرارات الصادرة عن الادارة وقضايا التعويض الناتجة عن الضرر و كيفية تقديم دعاوى إيقاف تنفيذ قرار اداري إضافة إلى القضايا الاستعجالية التي يمكن ان يرفعها المواطن امام المحكمة الادارية .وقالت إن 9ر12 من المواطنين الذين تمّ استجوابهم وقبل انطلاق الحملة كانوا يعتبرون القضاء الاداري أحد مجالات القضاء لكن النسبة تقلّصت اثر الحملة لتصبح في حدود 14 ر3 بالمائة و أنّ 4ر40 من المواطنين اصبحوا على دراية بامكانية ولوجهم الى القضاء الاداري مباشرة دون وساطة .وأوصت الأطراف المشاركة في الحملة الوطنية للنفاذ إلى القضاء الاداري بضرورة الاستمرار وتكثيف الحملات التوعويّة وتقديم أكثر ما يمكن من معطيات التي ينتظرها المواطن حول القضاء الاداري مع مواصلة اعتماد المحامل التي لاقت نجاحا في الحملة الميدانية والاعتماد على الفيديوهات لايصال المعلومة اضافة الى وضع خطّة اتصالية لدى وحدة التواصل بالمحكمة الادارية لتبسيط الاجراءات وكل ما يتعلّق بالتقاضي امام المحكمة الادارية كاستحداث خطة القاضي المرشد بالمحكمة.كما أوصت بالتحيين المتواصل للمعلومة على شبكات التواصل الاجتماعي ونشرها لضمان توصّل اكثر فئة بها على غرار دليل اجراءات التقاضي امام المحكمة الادارية وكذلك بالعمل على تعميم الحملة الوطنية للنفاذ الى القضاء الاداري خاصة بالمناطق الداخلية لتعزيز اهدافها.