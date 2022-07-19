تونس تسجل اكثر من 27 الف اصابة بفيروس كورونا خلال الاسبوع المنقضي و96 وفاة


Publié le Mardi 19 Juillet 2022 - 14:35قراءة: 1 د, 2 ث
      
سجلت تونس خلال الاسبوع المنقضي (من 11 الى 17 جويلية الجاري) 27 الف و340 اصابة بفيروس كورونا اي بمعدل يناهز 4 الاف اصابة في اليوم، حسب ما اعلنت عنه وزارة الصحة في تقريرها الاسبوعي حول الوضع الوبائي في البلاد.


وارتفع، حسب نفس المعطيات عدد الوفيات التي بلغت 96 وفاة مقابل 56 وفاة خلال الاسبوع الذي سبق في حين تراجعت نسبة التحاليل الايجابية الى 46.1 بالمائة اثر القيام باكثر 59 الف تحليل 27340 منها كانت ايجابية.

واستقبلت المستشفيات والمصحات الخاصة خلال ذات الفترة 311 حالة جديدة اي بنسبة لا تزيد عن 1.1 بالمائة من مجموع المصابين.


وكان عضو اللجنة العلمية لمجابهة "كورونا" رياض دغفوس، قد اكد في تصريح سابق ل(وات) "أن الوضع الوبائي تحت السيطرة في تونس، داعيا المواطنين إلى الحذر وإلى الإلتزام بوسائل الوقاية، ولبس الكمامة في الفضاءات المغلقة والعامة، وتهوئة الفضاءات.
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كما دعا المواطنين إلى الإقبال على التلقيح بالجرعات التعزيزية ضد كوفيد-19 للتوقي من الاعراض الخطيرة التي قد تنجم عن الإصابة بالفيروس، ولتجنب الإقامة في وحدات الإنعاش.

وأضاف أن التلقيح ضد كورونا أثبت نجاعته في فترات سابقة في تونس، إذ ساهم في تخفيض عدد الحالات الخطيرة، وفي تراجع عدد الوفيات، مبرزا أن أغلب الحالات الخطيرة المقيمة حاليا في المستشفيات تعود إلى سببين رئيسيين هما إما عدم استكمال عملية التلقيح أو عدم تلقي الجرعات التعزيزية.

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