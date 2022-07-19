سوسة: حركة الشعب تنظم تظاهرة دعائية تفسيرية لمشروع الدستور الجديد وسط مدينة حمام سوسة

واصل مناضلو حزب حركة الشعب بولاية سوسة، مساء امس الاثنين، حملتهم التفسيرية لمضمون مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري، من خلال تنظيم تظاهرة دعائية وسط مدينة حمام سوسة دعوا خلالها الناخبين الى المشاركة بكثافة والتصويت بـ"نعم " على الدستور المقترح.وبيّن ممثل حركة الشعب بجهة سوسة، معز هلول، في تصريح اعلامي، بالمناسبة، ان مشروع الدستور تضمن عديد النقاط الإيجابية على غرار التأكيد على دور الدولة الاجتماعي، وضمان الحقوق والحريات، واعادة بناء الدولة، واعادة الاعتبار لمؤسساتها ومواطنيها، وفق تعبيره.وأضاف ان مساندة مشروع الدستور الجديد والتصويت عليه بـ"نعم" يعدّ مساندة لصوت الشعب وللاغلبية الشعبية، وفق تعبيره، لا سيما بعد التنصيص الواضح على انتماء تونس لأمتها العربية وحضارتها الإسلامية.وأكد أن مشروع الدستور الجديد يقطع مع السياحة الحزبية التي ميزت المشهد البرلماني السابق وحد من صلاحيات السلطة التشريعية التي كانت بمثابة الغنيمة بيد السياسيين ورجال الأعمال، على حدّ تعبيره.وتم خلال هذه التظاهرة الدعائية توزيع بيان يدعو إلى المشاركة بكثافة في استفتاء 25 جويلية والتصويت بـ"نعم" " من اجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال، والحفاظ على استقلالية القرار الوطني، وحسن استغلال الثروات وتوزيعها بالعدل لصالح كل الشعب".