الكاف: الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يدعو منظوريه إلى المشاركة المكثفة في الاستفتاء على الدستور الجديد

دعا الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالكاف، اليوم الثلاثاء، منظوريه إلى المشاركة المكثفة في الاستفتاء على الدستور الجديد يوم 25 جويلية، مع ترك حرية التصويت ب"نعم" او "لا" عليهوقال رئيس الاتحاد حسين معاوي "نحن ندعم مشروع الدستور الجديد باعتباره سيضع حدا لمعاناة الشعب التونسي والى الصعوبات المختلفة التي تعرض إليها طيلة العشرية الأخيرة"، واضاف أنه "يدعم بصفته الشخصية المشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم على الدستور الجديد".ويواصل شباب حراك 25 جويلية وبعض الجمعيات التحرك باستمرار داخل معتمديات الولاية بهدف تحسيس المواطنين بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الجديد، فيما تستعد الهيئات الجهوية المستقلة للانتخابات لإنهاء كل التحضيرات المرتبطة بالاستفتاء بكامل ربوع الجهة.