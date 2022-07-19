سوسة: ضبط 14 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة بشط مريم قبل اجتيازهم للحدود البحرية خلسة


Publié le Mardi 19 Juillet 2022 - 13:26قراءة: 0 د, 26 ث
      
تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بشط مريم التابع لمنطقة الحرس الوطني بسوسة، فجر اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة لاجتياز الحدود البحرية خلسة نحو إيطاليا، بعد ضبطها لـ14 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة منهم 7 نساء وطفل (9 سنوات) ورضيعين.
وأفاد مصدر امني، في تصريح لـ"وات"، ان المجتازين الافارقة اعترفوا بعد جلبهم إلى مقر الوحدة الأمنية انهم اتفقوا مع شخص تونسي على ان يلتقوا معه بشاطئ شط مريم والإبحار منه خلسة نحو إيطاليا، مضيفا انه تم اعلام النيابة العمومية التي أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250010



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الثلاثاء 19 جويلية 2022 | 20 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:22 19:38 16:16 12:33 05:15 03:29
Babnet
37°
Babnet37°Babnet% 20:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
4.63 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2638°-2637°-2636°-2736°-27
  • Avoirs en devises
    23933,3

  • (18 juil)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,21166 DT        1$ =3,19113 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 juil)   959,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   