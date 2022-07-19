في اطار الحملة الدعائية للاستفتاء الوطني حول الدستور الجديد، نظّم التيار الشعبي ، مساء أمس الاثنين، خيمة تحسيسية بساحة عين سلام من معتمدية قابس المدينة.وتضمّنت فعاليات الخيمة التحسيسية عرضا لمميزات الدستور الجديد ومن بينها منع الترشح لرئاسة الجمهورية على اصحاب الجنسيات الاجنبية، والسياحة الحزبية، وتجريم الشتم والثلب، وتعطيل السير العادي للعمل في مجلس النواب.وأكد المشرفون على هذه الخيمة ان من خاصيات هذا الدستور انه يمنع اضراب القضاة، والجيش، والديوانية، ويضمن الحريات، ويكفل المساواة، ويدعم حقوق المرأة، ويكرس سيادة الشعب.واعتبروا ان تونس ستكون بفضل هذا الدستور دولة حرة ومستقلة ذات سيادة، وان ثروات البلاد ستكون ملكا للشعب، وفق تعبيرهم، كما سيتم بموجبه تركيز محكمة دستورية بعيدة عن الحسابات الحزبية، الى جانب إحداث مجلس أعلى للتربية والتعليم.ودعا منظمو هذه الفعالية، المواطنين الى الاقبال بكثافة على الاستفتاء الوطني والتصويت بـ"نعم" للدستور الجديد الذي لا يخوّل لرئيس الجمهورية بمقتضى فصله الـ 90 تجديد ترشحه لرئاسة البلاد الا مرة واحدة.