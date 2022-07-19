وزارة التعليم العالي تنظم الأيام الاعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي 2022 من 20 الى 22 جويلية الجاري

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تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الايام الاعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي 2022، وذلك من 20 الى 22 جويلية 2022 بمدينة العلوم بتونس، حسب ما افادت به الوزارة في بلاغ لها الثلاثاء.وتستهدف التظاهرة الناجحين الجدد في امتحان الباكالوريا، للتعرف على عروض التكوين في المؤسسات الجامعية وما تتيجه عند التخرج من افاق مهنية بالاضافة الى ارشادهم وتمكينهم من مختلف المعلومات التي تساعدهم في اختيار الاختاصاصات الجامعية الراغبين فيها.كما ترمي هذه الايام الى تاطير الناجحين الجدد وتاهيلهم والاحاطة بهم قصد تمكينهم من الاندماج في الحياة الجامعية الجديدة.ويتضمن برنامج التظاهرة محاضرات حول عروض التكوين المتوفرة في الجامعات التونسية وافاقها المهنية بالاضافة الى لقاءات مباشرة بين الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومستشاري الاعلام والتوجيه الجامعي والمدرسي.كما سيتم في اطار هذه الايام تنظيم معرض تقدم فيه المؤسسات الجامعات عروض التكوين التي توفرها بالاضافة الى الخدمات الجامعية وعروض التعليم العالي العسكريوالتكوين المهني.