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نظّم ائتلاف صمود، مساء امس الاثنين، حملة تحسيسية تحت مسمى "خيمة تحسيسية مواطنية" تركزت على الاتصال بالمواطنين في شارع الحبيب بورقيبة وسط مدينة نابل ومقهى سياسيا للتوصيت بـ"لا" في الاستفتاء على الدستور الجديد.وأوضح المنسق العام لائتلاف صمود، وسام الحامي، في تصريح لـ"وات"، بالمناسبة، ان ائتلاف صمود اختار المشاركة في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور وعدم تبني موقف المقاطعة من منطلق الاقتناع بأن المقاطعة لن تمكن من تحسيس المواطن بمخاطر نص الدستور ولكن بالدعوة الى التصويت بـ"لا" لهذا المشروع ولهذا النص المعروض على استفتاء التونسيين، وفق تعبيره.ولاحظ ان الائتلاف حرص في حملته على تفسير موقفه الرافض للدستور بابراز مواقع الخلل في هذا المشروع الذي توجد فيه فصول "تؤسس لنظام سلطوي احادي ميزته الاختلال الكبير في التوازن بين السلط وافقاد السلطة التشريعية والقضائية للصلاحيات التي اصبحت كلها حكرا على رئيس الدولة"، وفق تصوره.وتابع "ان الدستور المقترح يعطي لرئيس الدولة سلطات فوقية على كل المؤسسات ولا يسمح للسلطة القضائية ولا للمحكمة الدستورية ولا للمجلس التشريعي بمراقبة رئيس الجمهورية"، مضيفا قوله ان تونس التي قطعت مع السلطة التنفيذية برأسين ستدخل بالدستور الجديد وباحداث مجلس الاقاليم والجهات بالاضافة الى مجلس النواب مرحلة السلطة التشريعية برأسين وهو ما سيتسبب، وفق تقديره، في تعطيل كبير خاصة في علاقة بالميزانية والتنمية.واكد ان "ائتلاف صمود الذي دعا الى اعتماد نظام رئاسي ولا الى نظام رئاسوي سيواصل النضال حتى بعد موعد 25 جويلية من اجل نظام رئاسي ديمقراطي يعطي للرئيس صلاحيات واسعة ولكنه يضع حدودا امام الاستبداد، نظام يؤسس لدولة القانون ويحمي الحقوق والحريات ويضمن التعددية والتداول السلمي على السلطة ويوفر مناخا سليما يعيد الاستثمار وينشط الاقتصاد الوطني".وقال الحامي "نحن نطالب رئيس الدولة باصلاح الدستور وتنقيحه وندعو للتوصيت بـ"لا" ، لا من اجل اعادة المنظومة السابقة ولكن من اجل دفع الرئيس لادخال اصلاحات على الدستور تضمن بناء دولة، القانون ودولة الديمقراطية والحقوق والحريات، على حد تعبيره".