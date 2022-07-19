متابعة للوضع الوبائي بالجهات : الثلاثاء 19جويلية

مدنين: تسجيل 223 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال ال24 ساعة الاخيرة

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صفاقس: تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وارتفاع عدد المقيمين في العناية المركزة إلى 10 مصابين دون تسجيل حالات وفاة



مدنين: تسجيل 223 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال ال24 ساعة الاخيرة

سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الاخيرة، 223 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" من جملة 555 عينة خضعت للتحليل لتبلغ نسبة الحدوث 40 فاصل 2 بالمائة، فيما لم تسجل اية حالة وفاة ليستقر عدد وفايات الفيروس منذ بداية الموجة الاخيرة عند 5 وفايات، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.وتوزعت الاصابات المحلية الجديدة بين جرجيس ب56 اصابة وبن قردان ب46 اصابة ومدنين الشمالية ب42 اصابةة ومدنين الجنوبية ب36 اصابة وحومة السوق ب15 اصابة وسيدي مخلوف ب14 اصابة وميدون ب8 اصابات وبني خداش ب5 اصابات واجيم باصابة واحدة (01) ليصل بذلك العدد الجملي للاصابات الى 54469 اصابة.وبلغ عدد الحالات الاستشفائية 12 حالة منهم 8 مصابين يقيمون بالمستشفيات العمومية و4 اصابات في المصحات الخاصة كلهم في حالة "مستقرة" وتتطلب حالتهم الصحية جرعات من الاكسيجين دون تسجيل خطورة، وفق العنز.واكد العنز انه رغم استقرار الوضع الوبائي فانه يستوجب درجة من الوعي والالتزام بشروط التوقي من فيروس "كورونا" والانتباه مع اتمام جرعات تعزيز المناعة، لافتا الى توقعات ببداية انفراج الوضع في الفترة القادمة.تميزت آخر حصيلة لعدوى فيروس "كورونا" في ولاية صفاقس بتاريخ أمس الاثنين، بغياب كلي لوفيات جرّاء الإصابة بالوباء، وذلك منذ 10 أيام تراوحت فيها اعداد المتوفين بين حالة (01) و04 حالات، وفق ما بينته الإحصائيات المنشورة على صفحة الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس.في المقابل أحصت الجهة خلال ال24 ساعة الماضية، 139 إصابة جديدة مكتشفة على مجموع 308 تحاليل منجزة أي بنسبة إيجابية تجاوزت 45 بالمائة، بحسب بلاغ الإدارة الجهوية للصحة بتاريخ اليوم الثلاثاء.كما بلغ عدد المقيمين في أقسام العناية المركزة للمؤسسات الاستشفائية العمومية 10 مصابين وعدد المقيمين بقسم "كوفيد 19" إلى 39 مصابا بالإضافة إلى 8 مصابين يقيمون بالمصحات الخاصة، وسجلت الجهة في المقابل تعافي 32 مصابا بالفيروس.وتشير الإحصائيات الخاصة بحصيلة الوباء في جهة صفاقس منذ ظهوره إلى أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء بلغ إلى حد الآن 2238 حالة وفاة وإجمالي الحالات الإيجابية المكتشفة بواسطة التحاليل 86080 حالة تعافى منهم 80760 مصابا.سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الاخيرة، 223 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" من جملة 555 عينة خضعت للتحليل لتبلغ نسبة الحدوث 40 فاصل 2 بالمائة، فيما لم تسجل اية حالة وفاة ليستقر عدد وفايات الفيروس منذ بداية الموجة الاخيرة عند 5 وفايات، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.وتوزعت الاصابات المحلية الجديدة بين جرجيس ب56 اصابة وبن قردان ب46 اصابة ومدنين الشمالية ب42 اصابةة ومدنين الجنوبية ب36 اصابة وحومة السوق ب15 اصابة وسيدي مخلوف ب14 اصابة وميدون ب8 اصابات وبني خداش ب5 اصابات واجيم باصابة واحدة (01) ليصل بذلك العدد الجملي للاصابات الى 54469 اصابة.وبلغ عدد الحالات الاستشفائية 12 حالة منهم 8 مصابين يقيمون بالمستشفيات العمومية و4 اصابات في المصحات الخاصة كلهم في حالة "مستقرة" وتتطلب حالتهم الصحية جرعات من الاكسيجين دون تسجيل خطورة، وفق العنز.واكد العنز انه رغم استقرار الوضع الوبائي فانه يستوجب درجة من الوعي والالتزام بشروط التوقي من فيروس "كورونا" والانتباه مع اتمام جرعات تعزيز المناعة، لافتا الى توقعات ببداية انفراج الوضع في الفترة القادمة.