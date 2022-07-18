الخطوط التونسية: زيادة في حجم العائدات بنسبة 175 بالمائة لتناهز 512 مليون دينار موفى جوان 2022

ارتفعت إيرادات الناقل الوطني بنسبة 175٪ ، خلال النصف الأول من عام 2022 ، إلى 512 مليون دينار ، مع استقرار في متوسط ​​الإيرادات وحصة السوق ، وفق البيانات المالية للشركة المنشورة الاثنين على موقع بورصة تونس.وقد عرفت الشركة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022، انتعاشة في النشاط مع تحسن العرض مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 حيث ارتفع عدد المقاعد المعروضة بنسبة 142 بالمائة.في حين تبقى مواعيد الرحلات في اضطراب مستمر (المغادرة في غضون 15 دقيقة بعد الوقت المحدد) ولا تهم سوى 55 بالمائة من الرحلات.ويشار الى ان الاعباء المالية للخطوط التونسية تراجعت بنسبة 20 بالمائة خلال السداسي الاول بعد اعادة هيكلة بعض الديون.