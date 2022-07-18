امم افريقيا لكرة اليد - المنتخب التونسي يكتفي بالمركز الرابع ويخوض المونديال في المجموعة الثامنة


Publié le Lundi 18 Juillet 2022 - 20:21قراءة: 0 د, 29 ث
      
اكتفى المنتخب التونسي لكرة اليد بالمركز الرابع في بطولة امم افريقيا (مصر 2022) عقب هزيمته امام نظيره المغربي (24-28) اليوم الاثنين في المباراة الترتيبية من اجل المركز الثالث.
وسيخوض المنتخب التونسي، بعد انهائه المسابقة القارية في المرتبة الرابعة، الدور الاول من مونديال "بولونيا والسويد 2023" في المجموعة الثامنة الى جانب منتخبات الدانمارك (حامل اللقب) وبلجيكا والبحرين.

ومن جهته كسب المنتخب الجزائري البطاقة الاخيرة المؤهلة الى المونديال باحرازه المركز الخامس اثر تغلبه في وقت سابق اليوم على نظيره الغيني 27-26
وسيلعب المنتخب الجزائري في الدور الاول من المونديال في المجموعة الخامسة التي تضم ايضا منتخبات المانيا وقطر وصربيا.

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