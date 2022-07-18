حليمة بن على تنفي رفعها قضية بالدولة التونسية لاسترجاع أموال

نفت مها شرف الدين محامية حليمة بن علي ابنة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في تصريح لراديو "أي أف أم " اليوم الاثنين 18 جويلية 2022 الأخبار المتداولة بخصوص رفع قضية ضد الدولة التونسية لإسترجاع أموال .وقالت المحامية أن منوبتها التجأت للقضاء التونسي والأجنبي لإسترجاع حقوق مدنية سلبت منها مشددة ان حليمة لا تمتلك لا عقارات ولا حسابات بنكية في أوروبا كما يتم الترويج لذلكوأضافت المحامية أن منوبتها أكدت في رسالة لها أنها مستعدة للتنازل عن كل الأملاك أو الحسابات والأموال التي تم العثور عليها في أوروبا لفائدة الدولة التونسية .