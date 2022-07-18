مقتل عسكري في اطلاق نار من قبل سيارات تهريب جنوب البلاد

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قالت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، أن عسكريا قتل إثر إطلاق نار على دورية عسكرية تصدت ظهر اليوم لسيارات تهريب دخلت التراب التونسي قادمة من التراب الليبي في اتجاه الجزائر.وأوضحت الوزارة في بلاغها أن دورية عسكرية عاملة بمنظومة تأمين الحدود بقطاع برج الخضراء، تصدت لمحاولة ست سيارات تهريب الدخول إلى التراب التونسي قادمة من التراب الليبي في اتجاه الجزائر.وأضافت أن تلك السيارات عمدت الى إطلاق النار على الدورية العسكرية التي ردت الفعل في الابان وأجبرتها على الفرار والعودة أدراجها.وقد نتج عن تلك العملية الاجرامية إصابة عسكري بطلق ناري أسفر عن وفاته على عين المكان