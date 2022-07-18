عدد المسجلين بالسجل الانتخابي بلغ قرابة 9 ملايين و280 ألف ناخب تونسي

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بلغ عدد المسجلين في السجل الانتخابي إلى غاية يوم 14 جويلية الجاري، 9 ملايين و278 ألف و541 ناخب تونسي، وفق ما أعلنه اليوم نوفل فريخة عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.وأوضح فريخة، أثناء ندوة صحفية نظمتها الهيئة بمقرها اليوم الإثنين، أن العدد الجملي للمسجلين بالداخل بلغ 8 ملايين و929 ألف و665 ناخبا في ما بلغ العدد الجملي للمسجلين بالخارج 348 ألف و876 ناخبا، مشيرا إلى أن 26 بالمائة من العدد الجملي للمسجلين أي قرابة مليونين و300 ألف ناخب تم تسجيلهم آليا.وأضاف عضو مجلس الهيئة أن مليونين و800 ألف تونسي قاموا بعملية التثبت من التسجيل في السجل الانتخابي أو تغيير مركز الاقتراع عبر استعمال خدمة أس أس دي "SSD" في المقابل استعمل 108 آلاف تونسي خدمة مركز النداء 1814 للاستعلام عن طريقة تحيين مراكز الاقتراع أو عن أي معلومة خاصة بالاستفتاء.أما بخصوص عدد مراكز ومكاتب الإقتراع في الداخل والخارج فقد أفاد بأن الهيئة تمكنت من إعداد 4 آلاف و838 مركز اقتراع و11 ألف و614 مكتب اقتراع لاستقبال التونسيين الذين سيشاركون في الاستفتاء.وقد توزع الناخبون المسجلون، وفق ما أعلنه فريخة، ما بين 49،53 بالمائة رجال و50،37 بالمائة نساء. كما توزع عدد المسجلين حسب الفئات العمرية كالتالي:- ما بين 18 و25 سنة: 13 بالمائة- ما بين 26 و45 سنة: 43 بالمائة- ما بين 46 و60 سنة: 25 بالمائة- أكثر من 60 سنة: 19 بالمائة