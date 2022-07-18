استفتاء.. آفاق تونس يؤكد تعرض احد أعضائه للعنف خلال الحملة من قبل محسوبين على قيس سعيد

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أكد حزب آفاق تونس تعرض أحد أعضائه للعنف في طبلبة بالمنستير خلال مشاركته في حملة الاستفتاء، مشيرا إلى أنه سيتتبع المعتدين قضائيا.وحمل الحزب، في بيان له الاثنين ،رئيس الجمهورية والسلط الجهوية المسؤولية السياسية كاملة على انتشار مظاهر العنف السياسي خلال الحملة الإستفتاء.وتتمثل أطوار الحادثة، وفق حزب آفاق تونس، في "تعرّض أحد أعضاء حملة الإستفتاء للحزب بالمنستير مساء أمس الأحد على مستوى السوق الأسبوعية بطبلبة إلى اعتداء بالعنف اللفظي والبدني، وتم منعه من النشاط وتهشيم سيارته الخاصة ورميها بالحجارة أثناء قيامه بتعليق اللافته الإنتخابية للحزب".وقال " إن قرابة 12 شخصا نفذوا هذا الاعتداء، وكانوا بصدد توزيع مطويات خضراء تحمل عبارة نعم، ما يؤكد أنهم مليشيات محسوبة على تنسيقيات قيس سعيد ".يذكر أن حزب آفاق تونس يشارك في حملة الاستفتاء، ويدعو التونسيين الى التصويت ب"لا" على مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء يوم الاثنين القادم 25 جويلية الجاري.