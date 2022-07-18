خريجو التعليم العالي يحتاجون الى 16 شهرا كمعدل للحصول على وظيفة (دراسة)

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يتطلب الحصول على وظيفة لحديثي التخرج من التعليم العالي العمومي، معدل 16 شهرا، وفق ما كشفته دراسة أنجزها المعهد العربي لرؤوساء المؤسسات وتم الاعلان عن نتائجها اليوم الاثنين.وأظهرت الدراسة، التي غطت أكثر من 226 ألف خريج تعليم عالي خلال الفترة من 2015 حتى 2021، "أن 76 بالمائة من أصحاب الشهائد العليا الذين يحصلون على وظائف يتمتعون بالادماج لاحقا"، مشيرة، الى "أن الاختصاصات الطبية وشبه الطبية تتصدر قائمة أكثر الاختصاصات تشغيلية"وأكد المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤوساء المؤسسات، مجدي حسن، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بمقر المعهد، "أن الدراسة كشفت أن 7 بالمائة فقط من مجموع خريجي التعليم العالي يحصلون على شغل قار أثناء فترة لا تتجاوز 6 أشهر، لافتا الى أن المعهد أنجز هذه الدراسة من أجل الاسهام في توفير المعلومات المحيّنة حول مدة الانتظار لخريجي التعليم العالي.وأفاد، "أن 12 بالمائة من خريجي التعليم العالي العمومي يحتاجون الى مدة لا تقل عن سنة من أجل نيل فرصة عمل، فيما لا يحظى أكثر من 60 بالمائة من حاملي الشهائد العليا بوظيفة قبل انقضاء عامين".وسلّطت الدراسة الضوء على مدة البطالة بالنسبة لحاملي الشهائد العليا حديثي التخرّج، التي تمتد الى أكثر من عامين، بنسبة تناهز 13 بالمائة، مؤكدة في المقابل، أن معدّل مدة البطالة لم يتجاوز 6 أشهر خلال سنة 2022 بالنسبة للاختصاصات الطبية وشبه الطبية، التي شملت التصوير الطبي والمداوة بالأشعة والرعاية الصحية للطفل والعلاج الطبيعي...وارجع حسن، ارتفاع تشغيلية الاختصاصات الطبية وشبه الطبية الى زيادة الطلب على هذه الاختصاصات نتيجة لجائحة كورونا، الى جانب ارتفاع الطلب العالمي على الموارد البشرية في هذه الاختصاصات وهو ما يمثل دافعا كذلك لهجرة هذه الكفاءات الى الخارج.وقد تصدّر كل من المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس والمعهد العالي للأعمال بتونس والمعهد العالي لعلوم التمريض بتونس، ترتيب مؤسسات التعليم العالي، من حيث معدل انتظار بالنسبة لخريجيهم قبل الحصول على وظيفة، الذي لا يتجاوز 5 اشهر.وبلغ معدل الانتظار بالنسبة لخريجي المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس والمدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة وكلية الصيدلة بالمنستير 6 أشهر.ونبّهت الدراسة الى "أن فترة البحث عن عمل تترواح من 3 الى 4 سنوات بالنسبة خريجي المعهد العالي للتنشيط الثقافي والشبابي بئر الباي وكذلك لخريجي الرياضيات من المعهد العالي للرياضيات التطبيقية والاعلامية بالقيروان".ويواجه خريجو اختصاصات الآثار من كلية العلوم الانسانية والفرنسية من المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بالكاف صعوبات في الحصول على شغل، اذا يتراوح معدل انتظارهم قبل الحصول على وظيفة من 3 الى 4 سنوات.وينخفض المعدّل من عامين الى 3 سنوات لخريجي اختصاصات علم النفس والاتصالات والفرنسية بكل من كلية العلوم الاجتماعية والانسانية بتونس والمدرسة الوطنية للالكترونيك الاتصالات بصفاقس.