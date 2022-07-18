وحدات جيش البحر تنقذ 27 مهاجرا غير نظامي

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تمكنت وحدات عائمة تابعة لجيش البحر، في نهاية الأسبوع الفارط، من إنقاذ 27 مهاجرا غير نظامي يحملون الجنسية التونسية، في عمليات تدخل مختلفة.وأوردت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، أنه تم يوم 15 جويلية الجاري إنقاذ 11 مهاجرا كانوا على متن مركب معطب، بالموقع شمال شرق غار الملح (ولاية بنزرت)، على بعد 36 كلم.وأوضحت أن أعمار المهاجرين تتراوح بين 20 و67 سنة، وأفادوا بأنهم أبحروا من سواحل بنزرت خلال الليلة الفاصلة بين 14 و15 جويلية الجاري، بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.وأضافت أنه تم يوم 16 جويلية الجاري إنقاذ 9 مهاجرين، كانوا على متن مركب معطب بالموقع شمال شرق الرأس الطيب (ولاية نابل) على بعد 50 كلم، تتراوح أعمارهم بين 17 و33 سنة، مبينة أنهم أبحروا من سواحل الحمامات خلال الليلة الفاصلة بين 12 و13 جويلية الجاري، بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.كما أنقذت وحدة بحرية أمس الاحد مهاجرين اثنين، كانا على متن قارب معطب بالموقع شمال شرق قليبية (ولاية نابل) على بعد 6 كلم، وفق البلاغ ذاته لوزارة الدفاع، مضيفة أنهم أبحروا من سواحل قليبية خلال الليلة الفاصلة بين 16 و17 جويلية الجاري، بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.كما جاء في نفس البلاغ، أنه تم إنقاذ 5 مهاجرين تتراوح أعمارهم بين 18 و31 سنة، كانوا على متن مركب معطب بالموقع شمال شرق غار الملح (بنزرت)على بعد حوالي 46 كلم، مبينة أنهم أبحروا من سواحل بنزرت خلال الليلة الفاصلة بين 16 و17 جويلية الجاري، بنية إجتياز الحدود البحرية خلسة في إتجاه الفضاء الأوروبي.وأكدت وزارة الدفاع الوطني في بلاغها، أنه تم تسليم جميع المهاجرين غير النظاميين لوحدات الحرس الوطني مرجع نظر كل منطقة، لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.