حلق الوادي: افتتاح مركز استقبال نهاري يقدم خدمات الرعاية لفائدة الفئات الهشة من التونسيين والمهاجرين

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تفتتح منظمة أطباء العالم في تونس، يوم الاربعاء 20 جويلية بحلق الوادي، مركز استقبال نهاري لفائدة الفئات الهشة من التونسيين والمهاجرين، الذين تعترضهم صعوبات في النفاذ الى خدمات الرعاية الصحية.وسيكون هذا المركز للاستقبال والرعاية والتوجيه، فضاء للاصغاء والاستقبال غير المشروط، من خلال فريق يتألف من ممرض وأخصائية اجتماعية وأطباء ومختصين في علم النفس، بما يتيح توفير خدمات تتلاءم وحاجيات هذه الفئات، حسب ما اوردته المنظمة في بلاغ لها.وسيقوم المركز بتقديم الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية للمرضى، في الخط الاول، واحالتهم إلى بعض الهياكل الشريكة مع المنظمة بموجب اتفاق او الى بعض الجمعيات المتخصصة.ويعد المركز ثمرة تعاون وثيق بين المجتمع المدني والشركاء المؤسسيين، وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة وبلدية حلق الوادي التي قدمت المبنى مجانا لفائدة المشروع.وقد تم تجديد المبنى وتجهيزه بفضل دعم مالي قدمه مجلس الحوكمة الاقتصادية التونسي البلجيكي، والتعاون السويسري، والوكالة الالمانية للتعاون الدوليوبعثة الاتحاد الاوروبي في تونس.