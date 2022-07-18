الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحدّد 27 جويلية 2022 أخر أجل للانتفاع بالعفو الاجتماعي


Publié le Lundi 18 Juillet 2022 - 17:09قراءة: 0 د, 50 ث
      
حدّد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي آخر أجل للانتفاع بالعفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي يوم 27 جويلية 2022، وفق ما جاء في تذكير توجّه به، اليوم الاثنين، إلى كافّة المدينين من المؤسّسات والعاملين لحسابهم الخاصّ في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.


ويمكن للراغبين في تسوية وضعيتهم والانتفاع بامتيازات العفو الاجتماعي، الاتصال بالمكاتب الجهوية والمحلية وخلاص الديون المتخلدة بذمتهم إمّا دُفعة واحدة أو على أقساط شهريّة وفق روزنامة دفع تُبرم في الغرض وذلك للانتفاع بطرح كلّي أو جزئي لخطايا التأخير.

ويشترط في الحصول على طرح كلّي وآلي لمبالغ خطايا التأخير بالنّسبة للمؤسّسات، خلاص كامل أصل الدّين ومصاريف التتّبع دفعة واحدة، أو على أقساط شهريّة على مدّة أقصاها 3 سنوات فيما يستوجب انتفاع المؤسسات بطرح جُزئي و آلي بنسبة 50% من مبالغ خطايا التأخير، خلاص كـامل أصـل الدين ومصاريف التتّبع بأقســــاط شهريّة على مدّة أقصـــاها 5 سنوات.

أما بالنّسبة للعاملين لحسابهم الخاص، فيشترط في الانتفاع بطرح كلّي وآلي لمبالغ خطايا التأخير، خلاص كامل أصل الدّين ومصاريف التتّبع بأقساط شهريّة على مدّة أقصاها 5 سنوات.

..





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249960



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الاثنين 18 جويلية 2022 | 19 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:23 19:39 16:16 12:33 05:14 03:27
Babnet
34°
Babnet36°Babnet% 38:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
5.14 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
36°-2538°-2638°-2637°-2737°-27
  • Avoirs en devises
    23930,8

  • (15 juil)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,21031 DT        1$ =3,18744 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 juil)   1153,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   