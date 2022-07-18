بن عروس: وصول كل المواد الانتخابية الخاصة بيوم الاستفتاء إلى الهيئة الفرعية للانتخابات

تلقّت الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس، كل المواد الانتخابية المتعلقة بعملية الاستفتاء المقرر اجراؤه بتاريخ 25 جويلية المقبل.ووفق ما أفاد به رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس، الكيلاني هلال، اليوم الاثنين، في تصريح لـ"وات"، فقد تولت القوات العسكرية تأمين وصول كل المواد من المخازن المركزية للهيئة العليا للانتخابات وإيداعها بمخزن الهيئة الفرعية، ومواصلة القيام بتأمينها قبل توزيعها على مكاتب الاقتراع.من جهة أخرى، تواصل الهيئة تأمين الدورات التكوينية لفائدة رؤساء وأعوان مكاتب الاقتراع، والذين سيتولون تأمين والإشراف على عملية الاقتراع يوم الاستفتاء، بعد أن أحصت الهيئة حاجياتها من الموارد البشرية في حدود 3000 شخص.يذكر أن عدد مكاتب الاقتراع بالدائرة الانتخابية ببن عروس، التي يبلغ عدد المسجلين بها حدود الـ 500 الف مسجل، تم ضبطه في حدود 580 مكتبا موزّعا على 153 مركز اقتراع.