سيدي بوزيد: ارتفاع نسق الحملة الانتخابية مع دخولها الأسبوع الثالث (رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات)


Publié le Lundi 18 Juillet 2022 - 17:06قراءة: 0 د, 39 ث
      
أكد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد بوجمعة مشي، ان نسق الحملة الانتخابية بدأ يشهد ارتفاعا ملحوظا مع دخولها أسبوعها الثالث ومع انطلاق انشطة عدد من الأحزاب التي أكدت سابقا مشاركتها في الحملة الانتخابية.


وبين مشي في تصريح ل"وات" ان عدد الأنشطة المصرح بها منذ انطلاق الحملة الانتخابية بلغ الى حدود أمس الأحد، حوالي 50 نشاطا بمختلف معتمديات الولاية توزعت بين الأشخاص الطبيعيين والجمعيات والأحزاب.

وأوضح انه تم الانتهاء من عملية اختيار أعضاء ورؤساء مكاتب ومراكز الانتخاب وتكوينهم حيث وقع تقديم حوالي 7 آلاف مطلب في الغرض تمت الموافقة على ما يقارب 50 بالمائة منهم.


وأكد المشي ان المواد الانتخابية وصلت الى مقر الهيئة يوم 16 جويلية وسيقع توزيعها على مراكز الاقتراع البالغ عددها 323 مركزا في الآجال المحددة، واشار الى انه لم يقع تسجيل أية مخالفات انتخابية منذ انطلاق الحملة.

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