المنتفعون بالآلية 20 ينفذون وقفة احتجاجية للمطالية بانتدايهم صلب الوظيفة العمومية

نفذ، اليوم الإثنين، عدد من المنتفعين بعقود تربص في إطار الآلية 20، بالجمعيات والمنظمات والوزارت منذ سنة 2011، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية للمطالبة بتسوية وضعياتهم وانتدابهم صلب الوظيفة العمومية، مؤكدين دخولهم في إضراب جوع مفتوح.وصرّحت المنسّقة الوطنية لأعوان الآلية 20 آمنة زويدي لـ(وات)، أن 328 عونا من مختلف ولايات الجمهورية، من بينهم حاملي شهائد عليا، يشتغلون في وضعيات هشّة وبأجور متدنية، منذ سنوات، في ظل انعدام الجدية في تعامل الأطراف المسؤولة والمعنية بإيجاد حلول لهذا القطاع الهش، حسب قولها.وأشارت زويدي إلى أن الوقفة الاحتجاجية التي نفذها المنتفعون بالآلية 20 انتظمت وسط حضور أمني مكثف وجوبهت بتجاهل كلي من طرف المسؤولين.وذكرت بالتحركات الاحتجاجية السابقة التي قادتها المنتفعون بهذه الآلية أمام وزارة التشغيل والتكوين المهني للتسريع بالانتداب وادماجهم الفوري في الوظيفة العمومية، مشيرة إلى أن الآلية 20 تم احداثها منذ سنة 2001 ضمن تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل لحث الجمعيات على الرفع من نسب التأطير بها من خلال التشجيع على تشغيل حاملي شهادات التعليم العالي، وإتاحة الفرصة لهذه الفئة من طالبي الشغل للحصول على تربصات من أجل اكسابهم الكفاءات الإضافية لتيسير إندماجهم في سوق الشغل.